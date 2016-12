Projeto Apoio à Produção Orgânica entrega sementes em Arroio do Meio

Vinte e sete famílias de agricultores de Arroio do Meio, que produzem olerícolas, receberam na quarta-feira (21/12), na sede do Banrisul, pacotes de sementes orgânicas de qualidade para cultivo ecológico, com o objetivo de fortalecer o movimento agroecológico e aumentar a diversidade de cultivos. Na ocasião foram entregues sementes de cenoura, salsa, alface, repolho, brócolis, abóbora, entre outras. A ação é parte do projeto “Apoio à Produção Orgânica de Arroio do Meio”, por meio de iniciativa do Coletivo dos Produtores Ecologistas de Arroio do Meio, em parceria com o Banrisul, Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Articulação em Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT) e Emater/RS-Ascar.

De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar, André Müller, o que motivou a realização do projeto foi a importância da disposição de sementes de qualidade para os agricultores ecologistas do município. “Nem sempre o acesso a esse material é facilitado”, explica Müller. Na avaliação do agrônomo, a produção orgânica tem tido cada vez mais aceitação pelo público, se consolidando como um mercado em expansão no município. “Na feira do produtor são seis famílias de agricultores ecológicos fornecendo alimentos de qualidade para o consumidor”, avalia.

Müller também ressalta o fato de programas governamentais – como os de Aquisição de Alimentos (PAA) e Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) – também agregarem cada vez mais produtos orgânicos. “Como muitos agricultores, por falta de opção, utilizam sementes convencionais, o Projeto vem dar apoio concreto a esta atividade”, ressalta. As ações do programa foram desenvolvidas por meio de reuniões com grupos de produtores para levantamento de necessidade de sementes, encaminhamento do projeto, distribuição e acompanhamento técnico de produção e apoio na comercialização.

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar ? Regional de Lajeado

Jornalista Tiago Bald

Foto: Divulgação