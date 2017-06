Projeto Esporte e Lazer divulga horários de atividades

A Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Desporto está implementando o Projeto Esporte e Lazer ano II, que oferece oficinas esportivas de qualidade, gratuitamente, para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no turno inverso ao da escola. Estão sendo oferecidas as oficinas de Patinação, que ocorre às segundas-feiras, das 10h30min às 12h e das 13h às 14h30min; de Judô, que ocorre às terças-feiras, das 10h às 11h30min e das 14h às 15h30min; e de Ginástica, a que ocorre às quintas-feiras, das 10h às 11h, 11h às 12h e 13h30min às 14h30min.

O projeto, aprovado pelo Ministério do Esporte, cujos recursos são provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte, tem como parceiros doadores as pessoas físicas: Dr. Vito Iorra, Dr. Nestor Mottin, Alenir Carissimi, Marta Regina Bergonsi, Gustavo Dattein, Simone Nicareta, Edegar Antonio Cerbaro, Simone Berté, e as empresas: Distribuidora de Produtos de Petróleo Charrua e Credipar.

Texto: Ascom Progresso