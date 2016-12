Projeto “Estrelas em movimento” promove uma grande celebração natalina

De 25 de novembro a 27 de dezembro, a magia do Natal envolveu toda a comunidade Estrelense, tornando a cidade uma referência Natalina para a Região. Além de promover uma grande integração, o evento que fez parte do projeto “Estrelas em Movimento”, oportunizou momentos culturais, através da apresentação de talentos locais, regionais e estaduais. O palco principal foi o Parque Princesa do Vale, mas houve apresentações em outros locais também.

Entre as principais atrações houve o show de Luzes Dançantes no Lago, apresentação do grupo Vocal em Cena, show com Kleiton & Kledir, Culto Ecumênico, passeio ciclístico, Janelas de Natal, shows de bandas, espetáculo La Kombita, grupo Sopros Musicais & Conjunto, Comunidade Nin-Jitsu, 12° Concerto de Natal, apresentação de Coros, do Presépio Gaudério, Os Serranos e show com Alma Crioula.

“Podemos avaliar o evento de forma muito positiva. A participação do público, em algumas noites, foi superior a 5 mil pessoas, o que demonstra a qualidade que o evento conseguiu alcançar. A grande visitação do público oriundo de outras cidades, mostra o quanto o evento está consolidado como marca de um Natal de altíssima qualidade. A comunidade estrelense também surpreendeu nossas expectativas, gerando uma disposição em ir visitar o parque, mesmo nas noites em que não havia programação cultural no palco. Um ponto que vale ser ressaltado é a quantidade de famílias que vieram ao parque, trazendo filhos e parentes para prestigiar as atrações no Parque Princesa do Vale, resgatando assim o Espírito Natalino das famílias”, destaca o responsável pelo Núcleo de Cultura Douglas Daroit.

O evento teve o financiamento do Pró – Cultura RS da Secretaria de Estado da Cultura. A iniciativa foi da Prefeitura Municipal de Estrela e do Núcleo Cultural de Estrela. Contou com o patrocínio da Brasilata, Plastresla Embalagens Flexíveis e Launer. A entrada para todas as atrações sempre foi gratuita.

Texto: Assessoria de Imprensa do Projeto Cultural

Foto: Divulgação