Projeto Floresta Doce fortalece o turismo em Encantado

No artigo de hoje vou falar sobre o projeto Floresta Doce. Projeto esse, que está contribuindo com o turismo na região.

O município de Encantado é palco de um projeto que contribui para o resgate e fortalecimento do espírito da Páscoa. A atividade, que conta com a colaboração de vários parceiros, iniciou no dia 08 de março. O passeio é feito pela cidade a bordo de um trem enfeitado de coelho, é isso mesmo, um coelho gigante que leva a comunidade local e os visitantes. Além de despertar a imaginação, os participantes tem dicas de higiene, trânsito, conhecem a produção de sorvetes e picolés e finalizam o passeio na fantástica fábrica de chocolates Divine.

É através de projetos inovadores que criamos atrativos com o intuito de conquistar visitantes para a cidade. No momento que recebermos bem as pessoas que vem em busca de lazer e integração, estamos contribuindo com o crescimento do local.

São atividades como essa que contribuem para que as crianças voltem a sonhar com a Páscoa. Os participantes fazem um chocolate para a próxima turma e recebem da turma anterior. As crianças degustam chocolates, mas também aprendem a ser solidárias, a cuidar do meio ambiente e da própria saúde. Em torno de meia tonelada de chocolate será destinada ao projeto. Se houver necessidade, os passeios poderão ser agendados até o final do mês de abril.

O valor é de R$18 por pessoa durante a semana e R$ 20 nos finais de semana. Para os grupos fechados de no mínimo 25 pessoas, o ingresso será grátis para quem organizar. Cada passeio fechado pelas escolas, com aproximadamente 30 participantes terá direito a dois ingressos de cortesia. Em 2016, o projeto teve a participação de cerca de três mil pessoas. A duração foi de 40 dias. Este ano, a meta é alcançar de 3500 a 4000 pessoas. Esta edição proporciona muito mais novidades e aventuras fantásticas, para todas as idades.

O trem decorado de coelho leva em torno de 25 pessoas. A saída e o término do passeio é na Divine Chocolates. Durante o trajeto, há algumas paradas: no Centro Regional de Odontologia e Ortodontia – Ortoclassic, os participantes tem dicas sobre a importância da escovação e a higiene bucal. No Centro de Formação de Condutores para educação de trânsito – CFC- Casaril tem referências de educação no trânsito. Em seguida, na Igreja Matriz São Pedro, um dos cartões postais do Município, é destacada a importância da Páscoa. A viagem fantástica segue pela fábrica de sorvetes e picolés Sabory, onde há distribuição de picolés para todos. O passeio finaliza na fábrica de chocolates Divine, onde uma verdadeira floresta doce está à espera de todos os desbravadores, tornando a aventura ainda mais emocionante.

Independente da idade, todos se encantam com as surpresas que os aguardam nesta misteriosa floresta. Os participantes tem contato direto com o chocolate, fabricando seu próprio pirulito e consumindo frutas com chocolate e biscoitos de farimate – que passa informações sobre os benefícios da erva mate aliada a nossa alimentação saudável. Encerrando a atividade, há uma caça ao ninho na parte externa da fábrica Divine, e cada integrante recebe seu ninho de guloseimas.

A decoração da fantástica fábrica de chocolates, deixa o ambiente repleto de fantasia e diversão, o cheirinho de chocolate, os túneis, os ovos e coelhos gigantes já sinalizam que a Páscoa está chegando.

Cada passeio terá a duração de 90 minutos. Para participar é necessário entrar em contato pelo telefone: (51) 996526260 e agendar o dia e o horário. De segundas a sextas-feiras, as atividades ocorrem das 9h às 11h; das 14h às 16h e das 20h às 21h30min. Nos sábados, das 9h às 11h (se houver necessidade terá dois passeios simultâneos) e nos domingos das 17h às 19h e das 19h às 21h.

Convido você para vivenciar esse momento doce! O agendamento do passeio é importante, para que possam organizar e atender da melhor forma os turistas. Bom passeio!

Volto nos próximos dias com mais informações e dicas de Turismo!!!

Desejo a todos um ótimo final de semana!!! Abraços

Por Lizeli Bergamaschi – Bacharel em Turismo – Turismóloga