Projeto Floresta Doce inicia no dia 08 de março

De 08 de março a 15 de abril ocorre mais uma edição do Projeto Floresta Doce. O evento, que procura resgatar e fortalecer a magia da Páscoa, promove um passeio pela cidade a bordo de um trem enfeitado de coelho. No trajeto, os participantes tem dicas de higiene, trânsito, conhecem a produção de sorvetes e picolés e finalizam o passeio na fantástica fábrica de chocolates. Cada passeio terá a duração de 90 minutos. Para participar é necessário entrar em contato pelo telefone: (51) 996526260 e agendar o dia e o horário. De segundas a sextas-feiras, as atividades ocorrem das 9h às 11h; das 14h às 16h e das 20h às 21h30min. Nos sábados, das 9h às 11h (se houver necessidade terá dois passeios simultâneos) e nos domingos das 17h às 19h e das 19h às 21h. Em torno de meia tonelada de chocolate será destinada ao projeto. Se houver necessidade, os passeios poderão ser agendados até o final do mês de abril.

O valor será de R$18 por pessoa durante a semana e R$ 20 nos finais de semana. Para os grupos fechados de no mínimo 25 pessoas, o ingresso será grátis para quem organizar. Cada passeio fechado pelas escolas, com aproximadamente 30 participantes terá direito a dois ingressos de cortesia. Conforme os organizadores, somente no dia 14 de abril, não será realizado passeio.

“Em 2015, fizemos o projeto com o mesmo foco e vimos que existia campo para ousar mais, despertar a imaginação das crianças e usar a fábrica de chocolates. Desde então procuramos aprimorar, pois queremos contribuir para que as crianças voltem a sonhar com a Páscoa. No final, os participantes fazem um chocolate para a próxima turma e recebem da turma anterior. As crianças degustam chocolates, mas também aprendem a ser solidárias, a cuidar do meio ambiente e da própria saúde”, destaca o vice- presidente da Associação Floresta Doce, Daniel Burghardt.

Em 2016, o projeto teve a participação de cerca de três mil pessoas. A duração foi de 40 dias. “Este ano pretendemos alcançar de 3500 a 4000 pessoas. Nesta edição teremos mais novidades e aventuras fantásticas”, explica a presidente da Associação Floresta Doce, Fabiana Turatti.

Conheça o trajeto:

O trem especialmente decorado levará em torno de 25 pessoas. Neste ano, a saída e o término do passeio serão na Divine Chocolates. Durante o trajeto, haverá algumas paradas: no Centro Regional de Odontologia e Ortodontia – Ortoclassic, os participantes terão dicas sobre a importância da escovação e a higiene bucal. No Centro de Formação de Condutores para educação de trânsito – CFC- Casaril terão referências de educação no trânsito.

Em seguida, na Igreja Matriz São Pedro será destacada a importância da Páscoa. A viagem fantástica segue pela fábrica de sorvetes e picolés Sabory, onde haverá distribuição de picolés para todos. O passeio será finalizado na fábrica de chocolates Divine, onde uma verdadeira floresta doce estará à espera de todos os desbravadores, tornando a aventura ainda mais emocionante.

Conforme Fabiana, uma área interna da fábrica será palco de um grande espetáculo. “Independente da idade, todos se encantarão com as surpresas que os aguardam nesta misteriosa floresta. Os participantes terão contato direto com o chocolate, fabricando seu próprio pirulito e consumindo frutas com chocolate e biscoitos de farimate do também parceiro do projeto, Moinho Sangali – que passará informações sobre os benefícios da erva mate aliada a nossa alimentação saudável. Encerrando a atividade, haverá uma caça ao ninho na parte externa da fábrica Divine, e cada integrante receberá seu ninho de guloseimas”.

Decoração

Atentos a cada detalhe, Danilo Bertuol e Maria Elisa Peretti auxiliam na decoração da fantástica fábrica de chocolates. Eles fazem parte do grupo de pessoas que está trabalhando para deixar esta Páscoa ainda mais especial. Num ambiente repleto de fantasia e diversão, o cheirinho de chocolate, os túneis, os ovos e coelhos gigantes já sinalizam que a Páscoa está chegando.

“Nós sempre ajudamos a decorar, pois isso contribui para resgatar e fortalecer o espírito da Páscoa. O olhar de admiração de cada criança é o nosso pagamento”, explica entusiasmado Bertuol.

Saiba mais:

O Passeio Floresta Doce é promovido pela Associação Floresta Doce, que tem como presidente Fabiana Turatti, Vice- presidente Daniel Burghardt, Secretário Marcelo Casaril, Tesoureira Leine Werner, suplentes Maria Turatti e Rober Gonzatti. Os membros do conselho são Lizeli Bergamaschi, Rafael Fontana e Ivan Schorremberguer.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Rádio Encanto, Rede Encantado de Comunicação, Têxtil Ipê, Ortoclassic, CFC Casaril, Sabory, Divine, Kdoze, Hugo Peretti, Casa 7- Centro Cultural, AGF- supermercado, Eletromais, Conexão, Danilo e Maria Bertuol, Sicredi, CDL- Encantado, Barry Callebaut Brazil- Cacau, Moinho Sangalli, IBC- Cacau, Rota Ind. Gráfica, JF Grando- Jodi, ACIE- Encantado e Rose Bonecos.

Texto: Portal Região dos Vales