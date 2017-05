Projeto incentiva as crianças a cuidarem dos dentes

Os alunos da Escola Brilho de Infância visitaram na tarde da quinta-feira (18), o consultório dentário do Posto de Saúde Dr. Jucá, de Marques de Souza. O motivo do passeio foi a participação em uma das etapas do projeto de literatura “No fantástico mundo da leitura, o faz de conta acontece”. O trabalho segue a cartilha do livro “E o dente ainda doía”, de Ana Terra.

A intenção é fazer com que as crianças com idades entre 05 e 06 anos entendam a importância de manter os cuidados com a dentição. “Queremos ajudar a evitar cáries e oferecer mais saúde a eles. Esta é uma das atividades oferecidas” , comenta a professora Kelly Legramante. A gurizada foi recepcionada pela equipe do posto e a dentista Fernanda Kraemer, que passou orientações sobre como cuidar da saúde dos dentes. As crianças também participam de brincadeiras educativas, assistem filmes e vídeos.

Texto: Ascom Marques de Souza