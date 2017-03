Projeto Poesia no Varal tem reconhecimento em nível estadual

O projeto “Poesia no Varal”, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Estrela (Secultur), recebeu reconhecimento por parte da Secretaria Estadual da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Em correspondência encaminhada ao secretário Marcelo Braun, o titular da pasta estadual da Cultura, Victor Hugo Alves da Silva, elogia a iniciativa.

“Inserir e incentivar a participação do cidadão na vida cultural da comunidade, disponibilizando o acesso a obras literárias, espetáculos artísticos, exposições de artes visuais, expressões da cultura popular, filmes, nacionais, apresentações musicais, acervo de museus, favorecem as relações sociais e o desenvolvimento econômico. Portanto, não poderíamos deixar de registrar nossos cumprimentos pela nobre iniciativa do projeto “Poesia no Varal” nesse município de Estrela, estimulando a expressão da criatividade e seus benefícios para os autores e apreciadores”, diz a correspondência encaminhada pelo secretário.

Coordenadora do projeto na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur), a historiadora Letícia de Oliveira lembra que o “Poesia no Varal” iniciou em 2014 com 25 poesias e hoje chegou a aproximadamente 400. “Agradeço do fundo do meu coração a todas as pessoas que acreditaram e continuam acreditando neste projeto, que considero como um filho muito amado. É o reconhecimento de um projeto que nasceu com a ideia de levar arte, poesia e bons sentimentos para o público”, frisa.

A manifestação do secretário estadual da Cultura, segundo ela, é um presente e um compromisso para continuar crescendo e levando acesso à poesia para mais pessoas. Letícia também agradece ao secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Braun, aos colegas de Secultur, aos poetas e poetisas que acreditaram nos varais, aos professores e alunos que nestes anos todos visitaram os varais de poesia, e à imprensa, pela divulgação do projeto. Destaca, por fim, o Governo de Estrela, que lhe proporciona realizar este e outros projetos culturais.

Texto: Ascom Estrela