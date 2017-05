Propriedades rurais de Marques de Souza são modelo de gestão

Duas propriedades rurais de Marques de Souza se tornaram modelo de gestão nos últimos anos, graças ao empreendedorismo de seus administradores.

Com o apoio da Emater os agricultores optaram por diversificar a produção. A atitude chama a atenção de outras cidades e por isso, agricultores de Boqueirão do

Leão visitaram duas propriedades. “Eu preciso renovar. Hoje planto fumo e tenho vacas leiteiras. Vim renovar o conhecimento e saber como produzir mais”, diz o agricultor de Boqueirão do Leão, Irineu Greiner.

“É motivo de alegria acompanhar essa atividade. É o reconhecimento ao trabalho que a Emater e os produtores realizam. Nós enquanto município somos parceiros dos agricultores e ficamos orgulhosos”, diz o prefeito Edmilson Dörr (Brida), que participou do encontro.

Pela manhã a visitação ocorreu na propriedades de Juarez Degasperi, na localidade de Tamanduá, ele administra junto com a filha Gabriela e produzem leite e fumo.

À tarde o evento ocorreu em Picada May, na propriedade da família Renner. Um dos administradores é Ari Hugo Renner. Ele, o pai e o irmão tinham o fumo como principal renda. Porém, incrementaram o trabalho com o gado

leiteiro. “Estamos conseguindo equiparar a renda. Antes era somente o fumo, hoje o leite também é nosso carro chefe”, afirma Ari Hugo Renner.

Estes são dois exemplos de famílias que conseguiram manter os filhos no campo. As ideias dos jovens foram inseridas nas ações de curto, médio e longo prazo nas propriedades. Um trabalho realizado em parceria com município e a Emater. “Essas famílias são ótimos exemplos. Eles aprendem pensando no futuro. Realizam um trabalho diversificado e de lucratividade”, finaliza o extensionista da Emater Diovane Cardoso.

Texto: Ascom Marques de Souza