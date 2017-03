Proprietários devem manter terrenos roçados e limpos

A Prefeitura de Estrela, por meio do Setor de Fiscalização, alerta que é dos proprietários a responsabilidade pela limpeza de terrenos e áreas localizadas na zona urbana. Neste sentido, solicita a colaboração dos proprietários no sentido de manter estes locais roçados e limpos, especialmente nesta época em que a vegetação se desenvolve com maior rapidez, colaborando para a proliferação de insetos.

Se os donos não tomarem providências, a prefeitura fará o serviço, que será cobrado posteriormente. Estas determinações estão expressas no artigo 84 do Código de Posturas, que diz que os donos dos terrenos deverão “guardá-los e fiscalizá-los, mantendo-os em perfeito estado de limpeza (…) evitando que sejam usados como depósitos de resíduos de qualquer natureza”. Mais informações no Setor de Fiscalização, telefone (51) 3981-1035.

Texto: Ascom Estrela