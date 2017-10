A Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente de Encantado, em conformidade com o artigo 89 do Código de Meio Ambiente e de Posturas do município, alerta aos proprietários de terrenos baldios localizados na zona urbana, que providenciem a limpeza dos mesmos. A medida visa evitar a proliferação de ratos, animais peçonhentos e o acúmulo de água, evitando assim a incidência do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue e zika vírus.

Texto: Ascom Encantado