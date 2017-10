Prorrogado prazo para cadastro do Programa Passe Livre

A Administração Municipal de Colinas comunica que foi prorrogado o prazo para castrado dos alunos do Programa Passe Livre Estudantil. O limite vai até 13 de outubro. O benefício de auxílio no custo da passagem é estendido aos alunos para qualquer grau de escolaridade, desde que os estudantes comprovem renda per capita de até 1.762,73, residam em Colinas, mas estudem em outra cidade e que comprovem frequência nas instituições de ensino.

O cadastramento deve ser feito junto à Secretaria Municipal de Educação de Colinas. Para alunos novos, devem trazer a seguinte documentação: uma foto 3×4; cópia RG ou certidão de nascimento; cópia CPF; atestado escolar 2017; declaração do grupo familiar feita pelo estudante com assinatura registrada em cartório; cópia do RG de todo grupo familiar declarado, ou certidão de nascimento, caso menor de 18 anos; comprovante de residência; comprovante de renda do aluno e de todos membros da família.

Para o aluno já cadastrado, para a renovação será necessário somente o atestado escolar atualizado junto com o atestado de frequência do semestre anterior. Para mais informações entrar em contato com a Secretaria de Educação através do telefone 3760-4020 ou educacao@colinasrs.com.br.

Texto: Ascom Colinas