Próteses dentárias serão fornecidas gratuitamente em Imigrante

O município de Imigrante aderiu ao Programa Brasil Sorridente, que é voltado para ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. Dessa forma, dentre outros serviços, o município fornecerá por meio do Sistema Único de Saúde, próteses dentárias, removíveis (pontes) e as fixas.

Inicialmente para ter acesso a essa etapa do Programa, todos os munícipes interessados deverão procurar o Centro de Saúde da Família no dia 08 de abril, das 8h às 12h, munidos de documentos de identificação (identidade com foto) e cartão SUS para a avaliação odontológica e posterior inscrição.

Todo o processo será acompanhado e avaliado pela equipe de Saúde Bucal do Município. Todos os interessados devem obrigatoriamente estar cadastrados no sistema de saúde municipal para ter acesso ao benefício, bem como portar o Cartão SUS com dados residenciais em Imigrante. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3754 1031, em horário de expediente.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Imigrante