Próximos dias serão de chuva, frio e temperaturas negativas

A semana começa com muito frio e chuva em várias regiões do Rio Grande do Sul. A massa de ar polar que está sobre o estado já mantém as temperaturas baixas em diversos municípios, porém será na madrugada desta terça-feira (18) que as temperaturas devem cair ainda mais. Em alguns municípios os termômetros podem registrar temperaturas negativas.

Além do frio, este começo de semana pode ser marcado pelo retorno das chuvas. Porém, os volumes serão baixos, já que na quarta-feira (19) o tempo volta a abrir em todo o estado.

A tendência é que, na semana que vem, ocorram novos episódios de chuvas, pois a frente fria enfraquece o bloqueio atmosférico que se formou e permite que novas frentes frias avancem sobre o estado.

Texto: Ascom Climatempo