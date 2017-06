“Pular corda de geração a geração” – por Luciana Lempfert

Pular corda é uma atividade física considerada um exercício simples de ser praticado. Passando de geração a geração, ela nos traz excelentes benefícios à saúde metal e corporal.

Na infância é que temos o primeiro contato com a corda, conduzindo-a como uma brincadeira praticada tanto em casa como na escola, onde as professoras a utilizam em atividades de educação física. Na prática as crianças aprendem a noção de espaço, ritmo, desenvolvem o equilíbrio e a coordenação motora.

Na fase adulta, muitas vezes os adultos entendem que pular corda é um exercício fácil e por esse simples fato pensam que “pular corda é coisa de criança”, mas não, pular corda exige uma certa habilidade motora e resistência corporal. Com o passar dos anos o nosso corpo necessita cada vez mais de um acompanhamento diário de atividade física.

Nos dias de hoje é muito enfatizado que atividades físicas realizadas diariamente, acompanhadas de uma alimentação saudável, trazem inúmeros benefícios para a saúde de uma forma geral.

Confira os benefícios e vantagens para crianças e adultos:

· Resistência e flexibilidade.

· Liberação de adrenalina.

· Superação pessoal.

· Coordenação e psicomotricidade.

· Diversão.

· Exercício completo (trabalha o corpo todo).

· Boa forma física.

· Reflexos e equilíbrio.

Então que tal começar a pular corda??? Faça isso!!!

Boa semana!!!

Luciana Lempfert é estudante de Educação Física