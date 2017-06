Quadra Poliesportiva de Santa Manoela recebe cobertura metálica

A quadra poliesportiva que está sendo construída na localidade de Santa Manoela, pela Administração Municipal de Paverama, recebeu a implantação da cobertura metálica. O empreendimento está localizado na Estrada Geral, junto a sede do Esporte Clube Internacional.

São 700,00 m² de área construída, onde a Prefeitura de Paverama e o Governo Federal, através do Ministério do Esporte, estão investindo R$ 291.358,71. Deste valor, R$ 243.750,00 são recursos da União com uma contrapartida da Prefeitura de R$ 48.608,71.

Segundo o Prefeito Vanderlei Markus, em Santa Manoela como nos demais Bairros, as prioridades são apontadas pela população. “Vimos a necessidade de uma quadra poliesportiva para a comunidade de Santa Manoela, visto que fizemos recente uma na Cidade Baixa. O Centro tem o Ginásio Católico e na Boa Esperança existe o ginásio municipal. Por isso optamos por fomentar o esporte também em Santa Manoela, e dar estrutura foi a forma que escolhemos. Estamos trabalhando para futuramente contemplar também os demais bairros e localidades” disse. A empresa responsável pelo desenvolvimento da obra é a Edil Construtora LTda, de Teutônia, vencedora da licitação.

Texto: Ascom Paverama