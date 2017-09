“Qual a melhor hora do dia para a prática de exercícios físicos?” – por Luciana Lempfert

Muitas vezes não sabemos ou ficamos na dúvida de qual seria a melhor hora do dia para praticar exercícios físicos. Nos dias de hoje, a rotina dia-a-dia acaba sendo muito cansativa e estressante, fazendo com que, começamos o dia com a cabeça cheia e cansada, e por conta disso acabamos nos desanimando para praticar exercícios.

Nesse caso não podemos deixar o desanimo tomar conta do nosso corpo e mente, é preciso entender que a atividade física em qualquer hora do dia é muito importante, pois nos traz muitos benefícios. Depende de cada um organizar-se para a prática de algum exercício, podendo ser uma caminhada, corrida, dança, academia/musculação, arte marcial, etc…

Qualquer exercício é bem-vindo para se ter uma melhor qualidade de vida! Citando alguns benefícios para a prática de exercício pela manhã e à noite.

Exercícios de manhã. Benefícios:

1- Energia para o resto do dia -> exercícios liberam hormônios fazendo com que você se sinta mais disposto e com mais energia para enfrentar seu dia de rotina.

2- Melhora sua noite de sono -> exercitar-se pela manhã, melhora a pressão sanguínea, o que aumento sua qualidade de sono.

3- Fica mais fácil manter a rotina -> criando o habito de se exercitar logo na primeira hora do dia, fica mais difícil de cair em tentações que podem estragar seu dia.

Exercícios à noite. Benefícios:

1- Se livrar das tensões do dia -> o suor provoca uma sensação de bem-estar afastando o stress e a ansiedade do dia, ajuda também a chegar em casa mais tranquilo.

2- O corpo está mais preparado -> os músculos e articulações ficam mais flexíveis a noite, o que ajuda a realizar movimentos mais difíceis.

3- Ter mais tempo para se exercitar -> sem ter a obrigação de fazer os exercícios correndo para ir ao trabalho, você pode se concentrar melhor nas práticas.

Boa semana!!!

Luciana Lempfert é estudante de Educação Física