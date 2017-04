“Qual o papel do profissional de Turismo?” – por Elisabete Lenhard

Hoje, falaremos um pouco do trabalho de um Gestor em Turismo ou de um Turismólogo, muitas vezes há questionamentos sobre essa profissão.

Primeiramente quero dizer que um Gestor em Turismo e um Turismólogo podem atuar de forma semelhante, o que os diferencia é o tempo de experiência na função, que para se tornar Turismólogo, tanto o Bacharel em Turismo como o Gestor de Turismo precisam de seis anos de experiência no mercado de trabalho.

Dito isso, as funções de um profissional da área são de orientar empreendedores turísticos com potencial afim de desenvolver o seu negócio de maneira que o turista seja sempre surpreendido e incentivado a voltar, organizar e formatar rotas e/ou roteiros turísticos, buscar novidades no mercado e a viabilidade de aplicação, elaboração de projetos turísticos, são apenas algumas das funções que podem ser desempenhadas pelo profissional de Turismo.

Quando falamos sobre empreendedores turísticos, falamos sobre bares, restaurantes, cafés, padarias, hotéis, pousadas, campings, parques, pontos turísticos de propriedade particular entre muitos outros.

O profissional de turismo precisa estar sempre atento ao fluxo de visitantes, aos roteiros e rotas existentes para que estejam sempre aptos e bem estruturados, aos editais para a elaboração de projetos, às novidades do mercado turístico e a legislação, além de estar sempre em busca de aperfeiçoamento e qualificação profissional.

Hoje no Vale do Taquari, existem poucos Turismólogos atuando na área, em nossa percepção isso se dá devido a ideia de que Turismo é apenas lazer, quando a percepção de que Turismo é oportunidade de negócio atingir a classe empreendedora no Vale, esta visão também tende a mudar.

Tenham todos, um ótimo feriadão e aproveitem para curtir e conhecer um pouco mais das belezas do nosso encantador Vale do Taquari.

Abraços,

Elisabete Lenhard

Gestora em Turismo