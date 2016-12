Quatro salas de aula serão inauguradas hoje em Cruzeiro do Sul

Está concluída a obra de construção da nova Escola, com quatro salas de aula, junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jacob Sehn, no bairro Glucostarck. O serviço foi todos executada pela empresa Fontana Orsolin, vencedora do processo licitatório. Conforme a secretaria do Planejamento, o projeto contempla quatro salas de aula, uma sala de informática, outra de leitura, uma secretaria, direção, arquivo, almoxarifado, sala de professores, cozinha, área de serviço, vestiário, espaço para material de limpeza e dois banheiros, além de um pátio central. O tamanho é de 725,42 m².

O valor investido é de R$ 819.985,45. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Além dos recursos federais, o município está entrado com um montante de contrapartida. A ordem de início da obra foi dada no dia 12 de junho de 2014 e a inauguração, segundo a Secretaria da Administração, ocorrerá nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro, às 18h.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Foto: Marcio Steiner