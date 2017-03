“Que forma quero ter em 10 anos? – por Eliana Giacobbo

No mundo corrido que estamos vivendo, parar para pensar é artigo de luxo. Pensar dá trabalho, cansa e também, é claro, toma parte do nosso tempo o qual está cada vez mais escasso. Mas vamos parar e pensar um pouco agora: Você já imaginou como quer estar ou como vai estar daqui a dez anos? Se sim, ótimo, quer dizer que existe um planejamento a caminho. Se não, então este texto poderá deixar você um pouco desconfortável, pois irá, de algum modo fazê-lo pensar.

Se não paramos para pensar, não imaginamos como vai ser nosso futuro, não sentiremos emoções sobre o mesmo e também não temos uma direção formada, e sim, deixamos o barco nos levar de acordo como os ventos sopram. Quer dizer que nós não estamos no comando de nossa vida e então podemos chegar daqui a dez anos de uma maneira que não iremos gostar do que vemos na frente do espelho.

Mas então como devo proceder, o que devo fazer? Se paramos para pensar como queremos estar daqui dez anos eu posso dizer “eu quero ter saúde”, “eu quero ser magra” ou “eu quero estar cheia de energia”. Ótimo! Perfeito! Então vem a pergunta: Mas como posso chegar e ficar da forma que eu quero? O que eu preciso fazer? Como devo me comportar? Quando e como eu devo iniciar? Esses questionamentos são importantes, pois se eu quero chegar daqui dez anos mais magra ou mantendo o meu peso atual eu preciso fazer alguma coisa hoje e não somente daqui dez anos.

Preciso incorporar hábitos saudáveis ou mantê-los, preciso me exercitar, preciso pensar positivo, preciso agir ao encontro dos meus desejos HOJE. Se eu vou pensar somente para o hoje vou comer tudo o que eu vejo, tudo o que me dá vontade e na quantidade que estou a fim e pronto, então vem um resultado que EU NÃO DESEJAVA. Porém se eu pensar como eu quero estar daqui a dez anos posso comer sim, de tudo um pouco, mas sempre buscando um equilíbrio para fazer da alimentação uma fonte de saúde e não de doenças, como acontece com muitas pessoas que destroem sua saúde colocando no alimento a sua única fonte de prazer. Mas esse assunto já vai fazer parte de outro momento. Para finalizar vou deixar duas perguntas para PENSAR:

1- Como você se imagina daqui a dez anos?

2- O que você está fazendo hoje para chegar lá atingindo seu objetivo?

Boa semana!!!

Eliana Giacobbo – Nutricionista Coach de Emagrecimento