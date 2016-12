Quinto sorteio do Lajeado Brilha premia mais cinco consumidores nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (23) serão conhecidos mais cinco ganhadores do Lajeado Brilha 2016. O sorteio dos prêmios de R$ 2 mil cada acontece às 18h30min no Posto Faleiro (Rua Júlio de Castilhos, 1348) entre as seladinhas cadastradas no site www.lajeadobrilha.com.br até amanhã (22). Participam da promoção os consumidores que efetuarem compras de valor igual ou superior a R$ 50,00 em uma das 118 empresas participantes.

O último sorteio, que premiará o vencedor com R$ 50 mil, ocorre durante evento de encerramento da campanha na próxima quarta-feira (28), a partir das 20h, na Rua Júlio de Castilhos, em frente à Casa do Papai Noel. O Lajeado Brilha 2016 é uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado, com o patrocínio de Sicredi e apoio de Lojas Benoit e Prefeitura de Lajeado.

Fonte: Ass. de Imprensa da CDL Lajeado

Foto: Simone Rockenbach