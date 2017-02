Nesta quarta-feira (15), 91 motoristas foram autuados por excesso de velocidade em rodovias estaduais do Vale do Taquari, através do uso do radar.

Foram 56 multas na ERS-130, em Arroio do Meio, 26 na RSC-287, em Taquari, e outras nove autuações na RSC-453, em Cruzeiro do Sul. Todos os trechos têm limite de velocidade de 80 km/h.

Fonte: Rádio Independente