Rafael e Valmor são empossados para seu segundo mandato

“Que Deus continue nos iluminando pra que a gente continue trilhando o caminho do diálogo, da amizade e da verdade e todos nós, juntos, possamos fazer o melhor pelo nosso município.” A declaração foi do prefeito Rafael Mallmann ao tomar posse para o seu segundo mandato à frente do Executivo de Estrela. A solenidade foi realizada no fim da tarde do domingo (1º) e lotou o salão social da Sociedade Ginástica. Mallmann, junto com o vice-prefeito Valmor Griebeler, foi reeleito em outubro com quase 70% dos votos válidos.

Em seu pronunciamento o prefeito citou avanços conquistados no primeiro governo, inclusive na área econômica, na qual, mesmo com a crise que o país atravessa, houve crescimento do ICMS e do PIB do município. “Fechamos o ano com um superávit de R$ 2,2 milhões, o que nos dá tranquilidade para continuar trabalhando, mas sempre com muito cuidado com o dinheiro público”, ressaltou.

Rafael também agradeceu a parceria com o vice-prefeito Valmor Griebeler, o empenho e dedicação dos secretários e colaboradores, o apoio da comunidade e entidades e, em especial, da sua família. E comprometeu-se, nos próximos quatro anos, a fazer ainda muito mais pela comunidade.

Já o vice-prefeito Valmor Griebeler destacou, em sua manifestação, a união da comunidade. “É uma comunidade que trabalha unida. O sucesso do novo governo, creditamos à comunidade. Se estamos aqui é porque com muitas mãos se construiu esta caminhada”, afirmou. Griebeler acrescentou que ainda há dificuldades a serem superadas, mas frisou que nunca faltou empenho por parte do governo, que pode dar exemplo a outras instâncias por não haver disputas e pelo comprometimento de todos.

Legislativo e secretariado

Antes da posse do prefeito e vice ocorreu a dos novos vereadores: Cristiano Nogueira da Rosa (PMDB), Darlã Bellini (PSB), Débora Martins (PMDB), Élio Kunzler (PTB), Ernani de Castro (PMDB), Felipe Schossler (PTB), João Braun (PP), José Itamar Alves (PTB), Márcio Mallmann (PP), Marcelo Braun (PSDB), Marco Wermann (PV), Norberto Fell (PPS) e Volnei Zancanaro (PPS).

Três deles, no entanto, deixarão o Legislativo para assumir secretarias: Cristiano Nogueira da Rosa, ocupa a pasta de Obras Públicas; José Itamar Alves, retorna à Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, e Marcelo Braun é o novo secretário de Cultura e Turismo do município. Também foi eleita a Mesa Diretora para este ano, que tem como presidente Ernani de Castro (PMDB), vice-presidente Darlã Bellini (PSB) e secretário Marco Wermann (PV).

Durante a solenidade foram apresentados os secretários para a gestão que se inicia: Jônatas dos Santos (Administração e Recursos Humanos); Henrique Lagemann (Fazenda), José Adão Braun (Agricultura); Hilário Eidelwein (Meio Ambiente e Saneamento Básico), Marcelo Mallmann (Educação), Elmar Schneider (Saúde); Paulo Ricardo Finck (Planejamento e Desenvolvimento Econômico), Júlio Saldanha Pereira (Esportes e Lazer).

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Estrela