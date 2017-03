Rafael Fontana é o novo presidente da Amturvales

Na tarde desta sexta-feira (10) ocorreu a assembleia, eleição e posse da nova diretoria da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales – Amturvales, para o biênio 2017-2019. O evento foi realizado no Auditório Brasil, do Centro Administrativo, em Encantado.

A nova diretoria é composta pelo empresário de Encantado, Rafael Fontana, como Presidente; Prefeito de Muçum, Lourival Aparecido Bernardino de Seixas, como Vice-Presidente; Prefeito de Estrela, Carlos Rafael Mallmann, como Secretário; Vice-Prefeita de Arroio do Meio, Eluise Hammes, como 2º Secretária; empresário, Vanildo Luiz Roman, de Anta Gorda, como Tesoureiro e no cargo de 2º Tesoureiro, o Secretário do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Lajeado, Douglas Sandri.

Na coordenação dos Projetos está a Assessora de Planejamento de Roca Sales, Verônica Anderle; no Marketing e Apoio a Comercialização está Fabiano Bladt, de Lajeado; na área de Roteiros ficou o empresário, Jairo Luciano Gärtner de Imigrante; no Departamento de Eventos, o empresário Leandro Arenhart de Lajeado; no departamento de infraestrutura, o prefeito de Nova Bréscia, Marcos Martini; na coordenação das Demandas, o empresário, Fabiano Dihel de Estrela e como coordenadora do Departamento de Qualificação, a Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Desenvolvimento Econômico de Guaporé, Cristiane Viel.

No Conselho Fiscal estão como titulares, a secretária de turismo e cultura de Doutor Ricardo, Cristiane Dadalt, o turismólogo Andre Buosi de Lajeado e o servidor público de Estrela, Antonio C. Menezes Veloso. Na suplência estão Prefeito de Vespasiano Corrêa, Marcelo Portaluppi, o Vice-Prefeito de Encantado, Enoir Cardoso e o presidente da CDL de Encantado, Marcelo Peretti. Na coordenação do Fórum Regional de Turismo está o Conselheiro Estadual de Turismo do Vale do Taquari, Rafael Luiz Fontana e a turismóloga da Amturvales, Lizeli Bergamaschi.

Em seu discurso de despedida, Valnei Cover, que ocupava a presidência desde 2016, agradeceu o empenho de toda a diretoria e destacou a importância do principal projeto da Amturvales: a implantação do Trem Turístico. “Passamos por um período de muita dificuldade e queríamos entregar o trem nos trilhos até o final deste mandato. Não foi possível. Nos esforçamos bastante, fizemos muitas reuniões. Agora precisamos aguardar o parecer definitivo da ANTT”.

O Prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti, que foi um dos membros fundadores da Amturvales, enfatizou o orgulho por ter ajudado na formação da entidade e ressaltou que é necessária a promoção de mais ações para o desenvolvimento do turismo local.

Assumindo pela segunda vez a presidência, Rafael Fontana, destacou a importância do turismo. “O turismo é um projeto coletivo. Há 22 anos, quando foi criada a Amturvales não tínhamos visitantes no Vale. De 2009 em diante começamos a catalogar o número de visitantes por Roteiro. Em 2016, tivemos mais de 157 mil pessoas que conheceram o Vale do Taquari. O Delícias na Colônia é o roteiro que mais recebe visitantes e assim como os demais apresenta a garra e o empreendedorismo da nossa população”.

A infraestrutura nos municípios também foi outro ponto destacado por Fontana. “Precisamos ter uma infraestrutura melhor. O turismo já é uma opção econômica no Vale do Taquari. Ele melhora a vida das pessoas, pois a população também pode usufruir das obras realizadas. Além disso, precisamos de uma legislação voltada para o tema e também estabelecer os indicadores econômicos de turismo do Vale. Os números iniciais podem ser pequenos, mas vamos fixar as metas e trabalhar para aumentar. O turismo acontece se os moradores também querem que aconteça”.

A Amturvales

Durante a tarde ainda houve a prestação de contas do exercício 2016; a realização da oficina regional para a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, que foi promovida pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul e a apresentação do Festival de Interior do RS, que será realizado de 20 a 23 de julho de 2017. Após as atividades foi servido um mate break no local.

A Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (AMTURVALES) foi fundada em 29 de março de 1995, mas somente a partir de 1999 a iniciativa privada (hotéis, restaurantes, agências de viagens, entre outros) passou a fazer parte do quadro associativo da entidade, que anteriormente era formado apenas por Prefeituras Municipais.

Desde então, está sendo desenvolvido um trabalho que valoriza a diversidade do turismo local com o intuito de coordenar as ações de turismo no Vale do Taquari. Além disso, busca estruturar, qualificar, promover e comercializar os Roteiros e Atrativos Turísticos; desenvolver projetos de integração regional; representar a região junto ao Ministério do Turismo, à Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, outras Secretarias, Municípios, ao trade turístico do Estado; incentivar e orientar investidores para a área do turismo e agrupar o trade do turismo regional.

