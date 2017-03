O CRAS Casa da Amizade convida as pessoas cadastradas para participarem das duas oficinas de artesanato de Páscoa, que se realizarão em neste mês.

A primeira, para o Grupo 1, ocorre nos dias 16, 17 e 23 de março. Na oportunidade serão confeccionadas guirlandas de Páscoa.

Nos dias 24 e 31 de março, ocorrem as oficinas de ninhos de Páscoa, com o Grupo 2. As vagas são limitadas e o horário será das 14 às 17 horas.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Roca Sales