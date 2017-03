Rascunho automático

A Secretaria Municipal da Agricultura de Travesseiro informa que a saída para a ExpoAgro Afubra ocorre na quinta-feira (23), às 7h30min na frente da Secretaria de Agricultura. Todos que confirmaram presença devem estar neste horário para o embarque.

A Secretaria também lembra aos munícipes que o prazo para fazer o levantamento anual do talão do produtor termina na próxima sexta-feira (24). Todos os interessados devem comparecer na secretaria de Agricultura em horário de expediente. Além disso, estão disponíveis as Certidões de Registro de Estabelecimento Avícola. Todos os produtores integrados podem passar na secretaria para fazer a retirada.

Alevinos

Estão abertas as inscrições para pedidos de alevinos. O prazo vai até maio. Serão ofertadas sete espécies e o munícipe interessado pode passar na Secretaria de Agricultura para fazer a escolha.

Feira do Produtor Rural

No dia 07 de abril, ocorre a feira do produtor rural. O evento será realizado durante todo o dia na frente da secretaria de Agricultura. Os interessados em expor seus produtos devem entrar em contato com a secretaria para fazer a reserva de espaço.

Feira do Peixe

No dia 08 de abril a partir das 8 horas da manhã, na propriedade de Vilson Kuhn, acontece a feira do Peixe Vivo. O valor do quilo da carpa capim será de 10 reais e as demais espécies 9 reais.

Declaração de rebanho

Todos os agricultores devem comparecer na Secretaria para fazer a declaração anual do rebanho animal existente na propriedade. O prazo vai até maio, sob pena de multa ao munícipe que não declarar o seu rebanho.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Travesseiro