Rascunho automático

Desde 2011, Muçum desenvolve atividades do Programa Saúde na Escola (PSE). O programa visa integrar e articular as pastas de educação e saúde dos municípios, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população, a partir dos estudantes da rede de ensino municipal e estadual. Além disso, o PSE contribui para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

Na manhã da segunda-feira (22), representantes das pastas de saúde e educação reuniram-se para renovar a adesão ao programa neste ano. Todas as escolas do município, inclusive às de Educação Infantil, estão incluídas no projeto. A nova anuência tem validade de 24 meses, podendo ser repactuada dentro de um ano. A meta é atingir 953 estudantes, da educação infantil ao ensino médio. “Todas as ações são trabalhadas com estes alunos”, afirmou a enfermeira especialista em saúde da família, Mariéli Castoldi.

O grupo gestor responsável pelo programa reúne-se bimensalmente para definir o planejamento das ações nas escolas. Alguns assuntos já foram identificados: pressão alta, medidas antropométricas (peso e altura) e obesidade. “A partir destes indicadores desenvolvemos ações que combatem os anseios dos estudantes”, contou a enfermeira.

Confira as ações desenvolvidas pela escola ou equipe de saúde nas salas de aula:

– Ações de combate ao mosquito Aedes Aegypt

– Promoção das práticas corporais, da atividade física e lazer nas escolas

– Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas

– Promoção da cultura da paz, cidadania e direitos humanos

– Prevenção das violências e dos acidentes

– Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos e doenças em eliminação

– Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor

– Verificação da situação vacinal

– Promoção da segurança alimentar, nutricional e da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil

– Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração

– Direito sexual, reprodutivo e prevenção de DST/Aids

– Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Muçum