Rascunho automático

A semana começa com tempo aberto em todo o Rio Grande do Sul, mas, entre a quinta (9) e a sexta-feira (10), uma nova frente fria chega ao estado, o que pode deixar o tempo instável e com possibilidades para eventuais pancadas de chuvas, principalmente sobre a faixa oeste e norte do RS. Algumas áreas do Rio Grande do Sul, como a Campanha, a Fronteira Sul e o Litoral não devem ter chuvas.

A tendência do clima para o mês de novembro é que não venha a ocorrer nenhum longo período de estiagem. Há possibilidade, porém, de que a cada sete ou dez dias uma frente fria passe sobre o estado e provoque chuvas rápidas e de baixa intensidade.

Texto: Ascom Climatempo