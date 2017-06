Recapeamento asfáltico beneficia comunidade de Linha Paissandu

Na semana passada, a Linha Paissandu, em Westfália, recebeu recapeamento asfáltico na estrada geral da localidade.

A via, que é bastante utilizada pela comunidade, é importante para o escoamento da produção. Neste ano, o recapeamento asfáltico compreendeu uma área total de 14.175m², estendendo-se do Valérius Bar até nas proximidades do Ginásio Municipal da localidade. No total, o asfalto possui 34,358m², sendo que o restante já foi recuperado no ano passado, na gestão do prefeito Sérgio Marasca.

O recapeamento asfáltico foi executado pela Construtora Giovanella Ltda., empresa vencedora da licitação, tendo um custo de R$ 487.036,07. Realizado com recursos próprios, o recapeamento foi finalizado no sábado (17), restando apenas a pintura da via para a conclusão.

Conforme o prefeito Otávio Landmeier, a obra era uma antiga necessidade. “O recapeamento asfáltico era uma necessidade urgente na Linha Paissandu, uma vez que o antigo asfalto deste trecho já apresentava diversos buracos e desníveis. Assim como as demais, a localidade tem grande produção primária, e a obra beneficia o escoamento dessa produção”, observa o chefe do Executivo.

O asfalto da estrada geral de Linha Paissandu existe desde 1997, quando a localidade ainda pertencia ao município de Teutônia. “Pelo intenso tráfego, principalmente de caminhões pesados, apresentava um desgaste bastante visível. Se a obra não fosse feita, havia um risco iminente de perdermos toda a estrutura”, pontua Landmeier.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Westfália