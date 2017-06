Recolhimento de embalagens de agrotóxicos ocorreu no dia 30 em Roca Sales

No dia 30, foi realizada em Roca Sales a coleta de embalagens de agrotóxicos no interior do município. Neste ano foram recolhidas aproximadamente 1,5 mil embalagens de 75 produtores distribuídos por todo o município.

A iniciativa é da Fundação Pró Rio Taquari e é executada pela Associação Rural de Lajeado (Arla), em parceria com a Prefeitura de Roca Sales e com o escritório municipal da Emater/RS-ASCAR. Esta ação visa destinar corretamente as embalagens de agrotóxicos para que estas não sejam deixadas na propriedade e venham a tornarem-se contaminantes do solo e da água, trazendo riscos a saúde humana e animal.

Segundo o Eng. Agr. da Emater/RS-ASCAR Guilherme Miritz, o número de participantes tem estabilizado “os agricultores que realizam a entrega via esta campanha têm se mantido e a cada ano melhora a organização e limpeza das embalagens, mas sabemos que este trabalho deve ser mantido como constante e existe muita margem para crescimento”, ressaltou. Nesta atividade de recolhimento ainda participaram o Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente Sandro Kappler e o funcionário da Prefeitura Municipal Ermidio Keller e a equipe da Arla através dos funcionários Marcelo Werner e Raul Verruck.

Texto: Ascom Roca Sales