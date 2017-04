Recuperação de pavimentações melhora a trafegabilidade da população

A Secretaria de Obras, Viação e Interior de Westfália trabalha na recuperação das pavimentações asfálticas municipais. A ação, que iniciou na Linha Paissandu, atingirá também as comunidades de Picada Horst, Linha Frank, Schmidt Fundos e Linha Berlim.

As obras de recuperação das vias devem se estender por aproximadamente três meses e incluem reparos em diversos asfaltos municipais. “Na Linha Paissandu era onde tínhamos o asfalto em estado mais crítico. Justamente por isso iniciamos nossa ação de recuperação por lá”, esclarece o secretário de Obras, Viação e Interior, Paulo Bagatini.

O processo de recuperação consiste em reparos que vão desde a base de sustentação até a camada asfáltica. “A recuperação se faz necessária em pontos onde a base de sustentação estourou. E, caso se perdesse a base, seria necessário começar a pavimentação do zero. Isso mostra a conscientização que nossos administradores tem e o cuidado com o dinheiro público”, pondera o secretário.

As obras executadas são do tipo macadame. “É, de verdade, um trabalho cirúrgico, em que toda a parte desgastada vai fora”, salienta Bagatini, acrescentando que as obras são executadas numa parceria entre a Administração Municipal e a empresa vencedora da licitação, Construtora Giovanella Ltda.

Investimento

No total, todos os reparos representarão um investimento que ultrapassa os R$ 100 mil. O leito e o sub-leito estão sendo recuperados pela equipe da Secretaria de Obras, Viação e Interior. Enquanto isso, a equipe da Construtora Giovanella conclui a superfície.

O trabalho em conjunto barateia a valor total das obras de reparação. “O valor poderia ter saído bem mais. Mas, como a Prefeitura está fazendo a parte inicial, conseguimos baratear o valor”, pontuou o prefeito, Otávio Landmeier, enaltecendo que as obras de reparo eram um antigo pedido da comunidade wesfaliana.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Westfália