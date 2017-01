REDESIM libera alterações e baixas

Já estão em funcionamento os pedidos de alterações e baixas das empresas optantes do Simples Nacional pelo sistema do REDESIM. Atualmente, 70 municípios estão integrados à Rede, concentrando 55% das empresas do Estado. A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, RedeSim, é um sistema integrado que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as Juntas Comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário.

A Junta Comercial que atende o município de Encantado está localizada na ACIE, Rua Érgiles Fidélis Sana, 41 – Sala 103 – Centro, Encantado – RS , fone 51 3751-2255 | 51 3751-2876. O Setor de Fiscalização do município e a Junta Comercial de Encantado estão à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado