Região recebe R$ 36 milhões em recursos liberados pelo Sicredi para custeio de lavouras

De julho a outubro de 2017, o Sicredi Região dos Vales disponibilizou, aos produtores dos 18 municípios de sua área de atuação, R$ 36 milhões em recursos para as operações de custeio agrícola.

Os valores liberados para a safra 2017/2018, compostos em sua maioria por linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), tiveram como principal destino o plantio de lavouras e pastagens e contribuíram com a atividade econômica de 2,5 mil produtores.

Nesta safra, conforme levantamento do Sicredi Região dos Vales, a área total plantada com recursos de custeio abrange 21,7 mil hectares de diferentes culturas. Entre as principais atividades financiadas estão 13,1 mil hectares de milho; 6,6 mil de soja; 1,4 mil de erva-mate e 362 hectares de uva.

A família Kafer, de Linha 32, interior de Arroio do Meio, é associada ao Sicredi há 22 anos e é um exemplo da utilização dos recursos de custeio para o cultivo da sua lavoura. O empreendimento familiar é conduzido pelo pai Germano (60 anos) e o filho Lucas (23 anos), com o auxílio da mãe Clara (58 anos). Com planejamento e investimento, eles têm incrementado sua produção agrícola.

Os Kafer possuem cerca de 38 hectares de terra, onde cultivam 20 hectares de milho na safra e 10 na safrinha. Além disso, se dedicam ao leite e contam com um plantel de 75 vacas (sendo 55 em lactação), que geram uma produção de 1,4 mil litros por dia. Também trabalham na criação de suínos com aproximadamente 600 animais por lote.

A responsabilidade pela gestão da propriedade é dividida entre pai e filho e a parceria tem dado certo. “Conversamos sobre tudo, desde investimentos a melhorias. Colocamos tudo na ponta do lápis, analisamos a viabilidade e o retorno antes de tomarmos uma decisão”, conta Germano.

Com um relacionamento de longo prazo com o Sicredi, a família recentemente aproveitou os recursos do custeio para financiar parte das lavouras de milho silagem – utilizado para a alimentação do gado leiteiro. “Hoje conseguimos ter uma grande economia na propriedade. Temos toda a alimentação do gado aqui. Esse ano arrendamos mais uma área de terra para fazer tudo, pois se tivermos que comprar não é viável”, afirma Germano. E o filho ainda completa. “O Sicredi é nosso parceiro. É importante termos esse investimento para podermos crescer. Se não tivéssemos investido e crescido, talvez eu não conseguiria continuar na propriedade. Precisamos pensar na nossa produção de forma organizada. Quando queremos fazer algo avaliamos e calculamos, mas é importante termos investimentos que nos auxiliam”, destaca Lucas.

Além de auxiliar no cultivo das lavouras, o crédito disponibilizado aos produtores também movimenta a economia regional. Conforme levantamento do Sicredi Região dos Vales, considerando a produtividade e os valores previstos de comercialização nesta safra, os recursos disponibilizados pela Instituição devem gerar um faturamento aproximado de R$ 93 milhões aos produtores.

O diretor executivo do Sicredi Região dos Vales, Roberto Scorsatto, enfatiza a importância de apoiar a agricultura regional. “O agronegócio é um dos principais setores econômicos da nossa região e reinvestir os recursos captados aqui faz parte da nossa forma de atuação e colabora com o desenvolvimento desta atividade. Os valores de custeio que foram disponibilizados, além de viabilizar o plantio e o investimento nas propriedades rurais, promovem a geração de renda e o desenvolvimento local. A nossa região é caracterizada pela agricultura familiar e pelas pequenas propriedades e aqui o crédito rural é uma ferramenta importante, que incrementa os investimentos no campo, contribuindo para a manutenção das propriedades, a permanência das famílias no setor e o desenvolvimento dos demais segmentos econômicos da região”, enfatiza Scorsatto.

No total em crédito rural, o Sicredi Região dos Vales tem previsto a liberação, na atual safra (que encerra em junho de 2018), de mais de R$ 115,8 milhões entre operações de custeio, investimento e comercialização, fomentando o desenvolvimento das atividades dos associados e contribuindo para a modernização e produtividade das propriedades.

NÚMEROS DO CUSTEIO LIBERADO PELO SICREDI REGIÃO DOS VALES

* 2,5 mil – produtores beneficiados;

* 21,7 mil – hectares de diferentes culturas plantados;

* R$ 36 milhões – em recursos liberados nos 18 municípios da região dos Vales;

* R$ 93 milhões – previsão de faturamento gerado aos produtores da região.

Texto: Ascom Sicredi Região dos Vales