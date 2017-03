Reiniciaram as atividades do Projeto “Brinquedoteca” no CRAS

No dia 1º de março reiniciaram as atividades do Projeto “Brinquedoteca” do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Encantado. Em grupos são atendidas crianças entre 0 e 13 anos. As atividades ocorrem desde 2013 e são coordenadas pela psicóloga do CRAS, Juliana Aline Schmitt.

Os principais objetivos são ofertar um espaço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; ampliar trocas culturais e de vivências; desenvolver o sentimento de pertença e de identidade e incentivar a socialização.

Visa também contribuir para a formação da cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças, a partir de interesses, demandas e potencialidades de cada faixa etária. Além disso, está pautado numa concepção que faz do brincar, da experiência lúdica e da vivência artística uma forma de expressão, interação e proteção social. Os interessados em participar deverão buscar mais informações no CRAS.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado