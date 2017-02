Reload Sindilojas Festival aborda arquitetura e design além do óbvio

Mostrar a arquitetura como uma ferramenta para tornar os negócios mais lucrativos é a proposta do workshop Design Além do Óbvio, ministrado pelo arquiteto Reinaldo Leão Fortes no dia 21 de março, durante o Reload Sindilojas Festival. Com início às 16h30min, no Clube Tiro e Caça, em Lajeado, o painel abordará novos conceitos e o uso da criatividade para impactar clientes, demonstrando a importância de integrar projetos de layout ao planejamento estratégico das empresas.

Sócio da Sceno Arquitetura e atuando nas áreas de conceptual branding, arquitetura, retail e visual merchandising, Fortes busca inspiração na observação de coisas e pessoas, com atenção especial às novas tendências. Considerando os processos, o perfil de atuação e o atendimento os melhores caminhos para prospecção de clientes e envolvimento com uma marca, ele destaca: “nesta profissão precisamos ser curiosos e investigativos, e quanto mais tivermos esse perfil, mais chance de os projetos darem certo”.

Assim como a arquitetura, as áreas de gastronomia, RH, marketing, sustentabilidade e varejo também serão contempladas pelo Reload Sindilojas Festival, que inicia às 12h e oferece ainda atrações musicais, pilates no solo, Espaço Kids e food truck. O evento é uma realização do Sindilojas Vale do Taquari e tem o patrocínio de SafeWeb, Sicredi, Imojel e Corsan, com o apoio de Fecomércio Sesc/Senac e Sebrae. O workshop Design Além do Óbvio tem o patrocínio especial de Brava Forma, Costaneira e C.L.A Móveis Decor.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.reloadsindilojas.com.br ou na sede da entidade (Rua Borges de Medeiros, 475 – Sala 201 – Lajeado). O valor do investimento varia de R$ 30,00 a R$ 100,00 para associados Sindilojas/Sicredi Vale do Taquari, e de R$ 48,00 a R$ 140,00 para os demais interessados. Mais informações nos telefones 51 3748.5723 e 51 3710.2080.

Fonte: Ass. de Imprensa do Sindilojas-VT

Foto: Divulgação