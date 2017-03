Reload Sindilojas Festival traz Destemperados para servir lanches e abordar gastronomia

Há um ditado popular que afirma que o caminho para o coração de uma pessoa passa necessariamente pelo estômago. Por isso, novas opções de refeições surgem nas cidades e a gastronomia ganha espaço considerável no mercado. Com a proposta de oferecer ao público o incomum e garantir lanches diferenciados aos presentes, o Reload Sindilojas Festival traz, pela primeira vez a Lajeado, os Food Trucks do Destemperados. E a atuação da marca vai além disso. Como se trata de uma empresa multiplataforma de conteúdo gastronômico, será sobre ela que o proprietário e publicitário, Diego Fabris, falará no workshop Panelas e Planilhas.

Ao mostrar que se trata de uma oportunidade para trabalhar com a paixão das pessoas, Fabris revelará de que forma a oferta de uma experiência gastronômica única e inspiradora é capaz de fascinar e conquistar os consumidores, garantindo efetivação nas vendas. “Considero uma tendência as empresas de varejo utilizarem a gastronomia como gancho para chamar a atenção. A comida mexe com os sentidos e isso sempre ajuda na hora de encantar o cliente”, afirma.

Para demonstrar na prática o tema abordado no workshop, os Food Trucks estarão servindo diferentes refeições durante todo o evento. Para o almoço, que inicia às 12h e encerra às 14h30min, o cardápio oferece o Pad Thai, prato típico da cozinha tailandesa. Logo após, através de uma empresa parceira do Destemperados, vem a sobremesa. Os churros com recheios e coberturas diversificadas também poderão ser saboreados no intervalo entre os workshops ou antes do lanche da noite, que começa a ser servido às 18h, sendo a opção hambúrgueres gourmet. O voucher para o almoço ou sobremesa pode ser adquirido antecipadamente ao custo de R$ 15,00. O lanche da noite está incluso na aquisição do ingresso para a palestra das 19h30min e também pode ser comprado individualmente por R$ 25,00 com bebida.

O Reload Sindilojas Festival acontece no dia 21 de março, a partir das 12h, no Clube Tiro e Caça. Com proposta multidisciplinar, vai abordar varejo, marketing, RH, sustentabilidade, arquitetura e gastronomia, tendo como tema principal o incomum. Além dos Food Trucks, oferece ainda música, pilates no solo e Espaço Kids. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.reloadsindilojas.com.br ou na sede do Sindilojas Vale do Taquari (Rua Borges de Medeiros, 475 – Sala 201 – Lajeado), com valores entre R$ 30 e R$ 140, dependendo se a pessoa é associada e de quantas atrações deseja participar.

O workshop Panelas e Planilhas tem como patrocinador especial Mug Viagens e Vovó faz Bolo, e pode ser conferido com um investimento de R$ 30 para associado e R$ 48 para o público em geral. O evento é uma realização do Sindilojas VT e tem o patrocínio de SafeWeb, Sicredi, Imojel e Corsan, com o apoio de Fecomércio Sesc/Senac, Sebrae e Prefeitura de Lajeado.

Texto: Ascom Sindilojas