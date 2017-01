Reload Sindilojas Festival traz Romulo Tevah para desafiar a fazer o incomum

Como fazer o incomum e ficar na memória de quem cruza o seu caminho. Esse é o tema proposto por Romulo Tevah na palestra da noite do Reload Sindiojas Festival 2017. Agendado para 21 de março, no Clube Tiro e Caça, em Lajeado, o evento promovido pelo Sindilojas Vale do Taquari terá a participação de Tevah, que a partir das 19h30mim vai instigar o público a buscar a diferenciação para fidelizar clientes e atingir melhores resultados. Segundo o presidente da entidade, Giraldo Sandri, “o desafio é ‘pensar fora da caixa’, sair do lugar comum e surpreender. Evitar fazer o óbvio, que é fácil, mas todos conseguem”.

Tevah é bacharel em Contabilidade, com especialização em Engenharia da Produção e Inovação. Atuando com varejo há 15 anos, atualmente trabalha como consultor do Sebrae e da Bonsai Consultoria, auxiliando no desenvolvimento de negócios. Para ele, as organizações possuem um papel social e o empreendedorismo pode ser o caminho para mudar a sociedade. Ao abordar o incomum, o palestrante mostra que a diferenciação cria o algo a mais que todos desejam e aumenta o elo de ligação com os clientes. Mais do que se adaptar a nova realidade, ele lembra que antigas práticas de gestão podem gerar resultados negativos. “É um erro. E o mercado não perdoa erros” alerta. Com experiência em instituições de todos os portes, Tevah traz para o Reload a importância de surpreender em um ambiente altamente competitivo como o das micro e pequenas empresas: “Fazer o incomum se tornou mais do que um fator de diferenciação, mas de sobrevivência”.

O Reload Sindilojas Festival 2017 tem o patrocínio de SafeWeb, Sicredi e Imojel, com o apoio de Fecomércio Sesc/Senac e Sebrae. Os ingressos podem ser adquiridos na sede da entidade (Rua Borges de Medeiros, 475 – Sala 201 – Lajeado), e, em breve, também no sitewww.reloadsindilojas.com.br. Mais informações nos telefones 51 3748.5723 e 51 3710.2080

Outras atrações

A 5ª edição do Reload chega reformulada e, iniciando às 12h, tem o formato de festival. O evento de capacitação tem proposta multidisciplinar e une workshops, palestra e experiências diferenciadas. Temas relacionadas a gastronomia, arquitetura, marketing, RH, sustentabilidade e varejo, além de música, pilates no solo, Espaço Kids e food truck, vão proporcionar um momento incomum e auxiliar na busca por um varejo mais criativo.

Ingressos

Associados Sindilojas e/ou Sicredi Vale do Taquari

Dia (01 workshop) – R$ 30,00

Noite (Palestra da noite + voucher Destemperados Noite*) – R$ 60,00

Combo (02 workshops + palestra da noite + voucher Destemperados Noite*) – R$ 100,00

Adicional Kids (Vaga para o Espaço Kids) – R$ 15,00

Adicional Destemperados (Voucher Almoço Destemperados) – R$ 15,00

Público geral

Dia (01 workshop) – R$ 48,00

Noite (Palestra da noite + voucher Destemperados Noite*) – R$ 75,00

Combo (02 workshops + palestra da noite + voucher Destemperados Noite*) – R$ 140,00

Adicional Kids (Vaga para o Espaço Kids) – R$ 15,00

Adicional Destemperados (Voucher Almoço Destemperados) – R$ 15,00

*Voucher Destemperados Noite inclui lanche + bebida

Texto: Ascom Sindilojas