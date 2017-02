Reload Sindilojas Festival: Workshop dedicado a área de RH aborda contratação e demissão de funcionários

Quando se fala em recursos humanos, muitas são as dúvidas e dificuldades percebidas durante o processo de seleção e desligamento de funcionários. Para falar sobre o assunto e esclarecer o momento certo de ”virar a cadeira”, o consultor organizacional José Ronaldo Peyroton estará no Reload Sindilojas Festival, que acontece no dia 21 de março, no Clube Tiro e Caça, em Lajeado. No workshop Eu quero você!, a partir das 16h30min, o palestrante vai levantar questões relevantes da área, como recrutamento, carreira e relação entre empregador e funcionário.

Baseado em sua experiência com desenvolvimento de pessoas, formação de equipes e competências para gestores, Peyroton fala ao público sobre a atenção que deve ser dedicada no momento das contratações e explica porque depender unicamente de testes e questionários pode ser arriscado. Da mesma forma, cita as inadequações que não podem ser toleradas e explica a importância da regra usual de dedicar muito tempo para conhecer e, em caso de demissão, agir de forma rápida. Com formação em Teologia, Comunicação Social e Ferramentas de Análise de Perfil, o consultor reconhece que a nova geração de trabalhadores não se preocupa em construir carreira dentro de uma organização, mas destaca que a lealdade precisa ser vista e vivenciada por toda a equipe para garantir profissionais engajados com o propósito do negócio. Ele ressalta: “Os colaboradores de hoje querem saber a que causa servirão e seu papel junto a ela. A empresa precisa satisfazer esta demanda, comunicá-la e dividir com eles os sonhos”.

Além do workshop de RH, o Reload Sindilojas Festival vai oferecer atrações com temas relacionados à gastronomia, arquitetura, marketing, sustentabilidade e varejo. Com uma programação que inicia às 12h, conta ainda com festival de música, pilates no solo, Espaço Kids e food truck. O evento é uma realização do Sindilojas Vale do Taquari e tem o patrocínio de SafeWeb, Sicredi, Imojel e Corsan, com o apoio de Fecomércio Sesc/Senac e Sebrae. O workshop Eu quero você! tem o patrocínio especial de Núcleo e RGR Contabilidade.

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da entidade (Rua Borges de Medeiros, 475 – Sala 201 – Lajeado) e em breve no site www.reloadsindilojas.com.br. O valor do investimento varia de R$ 30,00 a R$ 100,00 para associados Sindilojas/Sicredi Vale do Taquari, e de R$ 48,00 a R$ 140,00 para os demais interessados. Mais informações nos telefones 51 3748.5723 e 51 3710.2080.

Fonte: Ass. de Imprensa do Sindilojas-VT