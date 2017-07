Repassado recurso para aquisição de área para o Condomínio Avícola de Venâncio Aires

As 25 famílias associadas à Dália Alimentos que serão empreendedoras e terão cotas no Condomínio Avícola de Venâncio Aires estiveram reunidas na sexta-feira (30), oportunidade em que participaram do ato que oficializou a transferência do recurso no valor de R$ 285 mil ao condomínio.

O valor é repasse do Poder Executivo ao Condomínio Avícola para aquisição da área de terras onde o empreendimento para criação de aves de corte será instalado. O recurso será empregado na compra de, aproximadamente, 12 hectares que estão localizados na comunidade de Linha 17 de Junho, no interior de Venâncio Aires.

O ato com assinatura do contrato teve a participação do Conselho e da Direção da Dália Alimentos, além de representantes dos poderes Executivo e Legislativo do município de Venâncio Aires. O presidente do Condomínio Avícola e associado à Dália, Lauri José Schwendler, em nome dos demais associados, enalteceu que essa é uma oportunidade para investir em sociedade e evidenciou que projetos associativos, como este que a Dália está liderando, representam uma oportunidade para assegurar a continuidade do trabalho no campo. “Caso não fosse desta maneira, não teríamos como investir em uma nova atividade, como o frango de corte. A Dália e o Poder Público estão viabilizando que este projeto seja desenvolvido e garanta mais renda a várias famílias e retorno ao município.”

O vice-presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos, Pasqual Bertoldi, reconheceu que os administradores do município de Venâncio Aires têm visão de futuro e que outros municípios poderiam inspirar-se nessa iniciativa, a fim de incentivar e fomentar o desenvolvimento local e regional. “Essa parceria demonstra que a Administração é visionária em abraçar este projeto, cooperar e colaborar. Precisamos de mais exemplos assim. ”

O prefeito Giovane Weickert observou que para superar a crise é preciso auxiliar quem auxilia o município. “Este projeto será bom para a Dália e melhor ainda para o município de Venâncio Aires, que terá retorno aos cofres públicos, anualmente, em torno de R$ 170 mil. Estamos transformando o recurso aplicado em mais dinheiro, através de ideias e iniciativas cooperativas. Por isso, nós apoiamos essa ideia.”

Também participaram do ato de assinatura do documento, pela Dália, o conselheiro da região de Arroio do Meio – da qual Venâncio Aires pertence – Rodrigo Schmitz; o gerente da Divisão Frango de Corte, Pedro Raul Mallmann; o gerente da Divisão Produção Agropecuária, Igor Weingartner e o técnico Vanderlei Michelon. Pelo município esteve ainda o vice-prefeito Celso Kramer, o secretário de Agricultura André Kaufmann e vereadores.



Projeto ASA

Venâncio Aires é um dos nove municípios onde a Dália Alimentos terá uma unidade dos condomínios avícolas. Os demais, já definidos e/ou em estágio avançado de negociações para aquisição da área, estão localizados em Mato Leitão, Marques de Souza, Encantado, Vespasiano Corrêa e Anta Gorda. Outras cidades também estudam a viabilidade para implantação do projeto como Arroio do Meio, Relvado, Guaporé, Dois Lajeados, Travesseiro, Cruzeiro do Sul, Coqueiro Baixo, Ilópolis, Roca Sales, Muçum e União da Serra.

Cada condomínio terá uma granja comercial de frango de corte, onde serão criados 275 mil frangos por lote. Cada empreendimento terá oito pavilhões de 155 x 16 metros e, junto a estes, haverá edificações de apoio como casas, escritório e instalação para depósito e sistema de compostagem.

Cada empreendimento representará uma parcela da criação das aves abatidas no Complexo Avícola, que está sendo construído na localidade de Palmas, em Arroio do Meio. Este complexo é constituído por um frigorífico de aves, uma fábrica de rações e uma fábrica de farinhas. O investimento total será de R$ 95 milhões.

Também compõem o projeto avícola da Dália Alimentos a unidade com incubatório para 1,2 milhão de pintos/mês no município de Mato Leitão e o empreendimento para a produção das matrizes de ovos férteis no município de Vale Verde.

Texto: Ascom Dália Alimentos