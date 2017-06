Restaurante Zanatta, Food Trucks e lanches são algumas das opções da Praça de Alimentação da Suinofest

Além do Salão Gastronômico, a Suinofest terá uma grande variedade de alimentos que devem agradar a todos os paladares. Neste ano, a Praça de Alimentação terá dez estandes que estarão localizados ao redor do Espaço Cultural e nas proximidades ainda terá o Restaurante Zanatta.

O empresário Sérgio Zanatta trabalha há dez anos na área da alimentação e pelo segundo ano seguido comandará o restaurante da Suinofest. Com aquele inconfundível sabor de comida caseira, o cardápio deste ano terá sopa de capeleti, cinco tipos de saladas, pão, cuca caseira, arroz, feijão, massa, maionese, aipim, polenta na chapa, carne suína e de rês. Em homenagem a Suinofest, festa que fomenta o consumo da carne suína, haverá o Leitão à Encantado e o porco no forno.

Com uma equipe composta por cerca de 30 pessoas, todas da família, serão servidas jantas nas sextas –feiras e nos sábados e almoços nos sábados e domingos. “Nós servimos mais de 2000 refeições no ano passado. Sempre prezamos pelo bom atendimento e pela higiene no preparo dos alimentos. A nossa maionese é especial, feita com um cuidado muito grande. Somente no preparo do Leitão à Encantado eu preciso de seis a oito horas até servir. Além disso, nós temos o máximo de cuidado para que o cliente possa comer bem e sair satisfeito. Essa é a nossa maior recompensa”, explica o proprietário Sérgio José Zanatta.

Food trucks

Quem gosta de lanche vai se deliciar com as novidades dos food trucks. Hambúrgueres, sanduíches gourmet, cachorros-quentes gourmet, além de porções e espetinhos gourmet feitos numa churrasqueira a gás, sem fumaça, mas com o gosto e cheiro inconfundível do churrasco convencional.

A Praça de Alimentação também terá crepes, churros, frutas no palito, algodão doce, maçã do amor, petiscos, porções, coxinhas no cone, sorvete, picolés, paletas mexicanas e lanches em geral.

Pães

Além de todas as gostosuras citadas acima, o público também será cativado pelo cheirinho de pão assado na hora. Este trabalho é desenvolvido pelos Clubes de Mães de Encantado com o apoio da Emater/RS-Ascar e Moinho Sangalli. A iniciativa também é um incremento na renda dos clubes de mães, que produzem e assam os pães durante o evento em forno de barro.

A Suinofest será realizada nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho no Parque João Batista Marchese, em Encantado. A entrada no Parque é gratuita. O evento é realizado pela ACI-E e tem o patrocínio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Dália Alimentos, Sicredi, Baldo S.A, Lojas Benoit, BRDE, Unimed VTRP, Corsan, Banrisul, Machado Agropecuária e Fontana S.A. O apoio é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e CDL de Encantado. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos.

Texto: Ascom Festival de Compras