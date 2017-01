Reunião com moradores do bairro 21 de abril

Na manhã do sábado (21) foi realizada uma reunião entre alguns moradores do bairro 21 de Abril, juntamente com o prefeito Amilton Fontana, o vice prefeito Leandro Botega e o chefe de gabinete Silvio Zart. Em pauta estava a reclamação sobre os constantes alagamentos que ocorrem na rua e nas casas dos moradores em dias de chuvas intensas.

Segundo os moradores, a reivindicação pela troca da tubulação não é recente, há anos eles pedem para que a situação seja resolvida. Tudo piorou após a construção do loteamento nas proximidades, pois a tubulação de 40 cm não é suficiente para a vazão da água e em dias de chuvas fortes as casas chegam a ser alagadas. Após a abordagem do assunto, moradores e administração entraram em comum acordo sobre a questão.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Roca Sales