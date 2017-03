Reunião com moradores tratam demandas de comunidades

Nesta semana, a Administração Municipal se reuniu com os moradores do Loteamento Vale dos Pinheiros e Palmas, a fim de ouvir as demandas de cada comunidade.

No Vale dos Pinheiros foram tratados assuntos como, regularização de casas, rede de água, calçamento, limpeza e organização do bairro. Foi comunicado também, o cadastro de recurso para construir um ginásio no local. Também ficou combinado com a comunidade que durante o mês de abril, a assistente social Valéria de Castro Caldas estará atendendo todas as manhãs no CRAS, para as famílias regularizarem suas situações de moradia.

A comunidade de Palmas reivindicou melhorias na entrega de correspondências, no qual não vem recebendo corretamente. A agência dos Correios comunicou que estava com dificuldades devido à falta de placas de identificação de ruas. A Administração já solucionou o problema, colocando as devidas placas com o nome das ruas. A comunidade deverá indicar um local para abrigar a caixa coletora.

Texto: Ascom Encantado