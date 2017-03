Reunião da comissão organizadora confirma venda de 75% dos espaços

Ainda faltam seis meses para a abertura da Estrela Multifeira 2017, mas nos bastidores ela já acontece desde maio do ano passado. Programada para 6 a 10 de setembro, no Porto de Estrela, o evento conta com um trabalho bastante adiantado, sendo que a exposição comercial já registra 75% dos estandes comercializados. As negociações com expositores continuam, mas agora se concentram nos espaços da parte externa, destinado a concessionárias de veículos, empresas de máquinas, equipamentos, entre outras que demandam áreas maiores para venda de suas mercadorias.

A comercialização foi um dos temas abordados na manhã da quarta-feira (08) durante o encontro que reuniu, na sede da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Estrela (Cacis), os membros da comissão organizadora da feira, composta por voluntários e secretários municipais. O presidente da entidade, Pedro Antônio Barth, enfatizou a importância do envolvimento do grupo para o cumprimento do planejamento desta edição. “Nosso objetivo não é só expor. Queremos encantar e por isso precisamos ter muitas inovações”, declarou.

O compromisso de fomentar a economia foi ressaltado pelo presidente da feira, Claus Wallauer, que lembrou que o foco deve estar no “fortalecimento da marca dos expositores, patrocinadores e entidades, além de proporcionar entretenimento, cultura, turismo e lazer para as famílias e pessoas de Estrela e região”. Segundo ele, a expectativa para este ano é de que se registre um público de 40 mil pessoas, superando as 35 mil da edição anterior. Wallauer explicou ainda que o evento está sendo construído com base em indicadores obtidos através de pesquisa de satisfação, a qual apontou reinvindicações e destacou pontos positivos, como estrutura, divulgação, recepção e segurança. Ao anunciar o cronograma de ações, o presidente apresentou as comissões setoriais e seus respectivos coordenadores, e afirmou: “A Estrela Multifeira é do município. Precisamos mobilizar toda a comunidade para construí-la com várias mãos”.

Daniel Aires, diretor da Lume Eventos, salientou o otimismo em relação à captação de patrocínios, justificado pela receptividade dos empresários que se inspiram no sucesso de 2015. “Nossa feira cresceu e ganhou espaço no cenário estadual. Com a ampliação desta edição, vamos entrar para a história”, garantiu.

A feira abrange os setores da indústria, comércio, serviços, agronegócio e agroindústrias. Com o slogan “Vem que tem diversidade”, algumas atrações já estão em fase de confirmação, principalmente as que envolvem atividades esportivas e culturais, eventos técnicos, parque de diversões e exposição de animais e carros antigos. A identidade visual deste ano foi reformulada e se sustenta nos pilares diversidade, alegria e força para convidar e motivar a região a compartilhar com o município todo o seu potencial.

A Estrela Multifeira 2017 é uma realização da Cacis, em parceria com a Prefeitura de Estrela e Câmara de Vereadores. Os patrocinadores confirmados são o Sicredi e Conpasul. A organização está sob a responsabilidade da Lume Eventos e a agência de publicidade é a Falara Gestão de Marcas. Os expositores interessados em garantir seu espaço devem entrar em contato com a Lume Eventos, através do telefone (51) 3751 2000 ou pelo e-mail vendas@lumeeventosrs.com.br.

Texto: Ascom Estrela Multifeira