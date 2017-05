A Administração Municipal de Encantado convoca todos os presidentes ou responsáveis pelas comunidades e entidades do município, que estiverem interessadas em participar da 25ª Settimana Dell’Imigrazione Italiana, para participar de uma reunião nesta quarta-feira, dia 24, às 19h, no Auditório Brasil do Centro Administrativo. Neste ano o evento acontecerá de 19 a 25 de julho e terá dentro da sua programação, o tradicional Filó Italiano.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado