Reunião define datas do Condomínio Dália

Na tarde da quarta-feira (01) numa reunião entre a Administração Municipal e representantes do Condomínio Avícola da Dália Alimentos, ficou definido o cronograma de trabalho, com previsão de término da terraplanagem para março de 2018. Conforme o presidente do Conselho de Administração Gilberto Antônio Piccinini, a previsão de inauguração é junho de 2019.

Durante o encontro, foi confirmado o interesse do município em adquirir mais uma área para a instalação de mais um condomínio. Encantado foi o primeiro município a iniciar a terraplenagem da área onde será edificado um dos nove Condomínios Avícola da Dália Alimentos.

Com oito hectares, a área no valor de R$ 250 mil foi adquirida e cedida pelo Poder Executivo, após passagem do projeto com aprovação pelo Poder Legislativo. O Projeto ASA será constituído por nove condomínios, sendo que cada condomínio terá uma granja comercial de frango de corte onde serão criados 275 mil frangos por lote.

Texto: Ascom Encantado