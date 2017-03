Reunião sobre o Campeonato Amador de Encantado será no dia 28

No dia 28 de março, às 19h30min, no Centro Administrativo Municipal, será realizada a reunião com as equipes interessadas em participar do 33º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Encantado.

Na oportunidade as equipes deverão informar se participarão ou não da competição, que deverá ser disputada apenas por atletas considerados do município de Encantado, conforme critérios que estarão no regulamento. Mais informações podem ser obtidas pelo fone 37510100, ramal 169.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado