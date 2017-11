Reuniões da Amvat e da Avat integram a programação oficial da 8ª Turismate

A Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e a Associação dos Vereadores do Vale do Taquari (Avat) realizam encontros na próxima semana, em Ilópolis. Os prefeitos da região estarão reunidos em assembleia geral no dia 17, às 16h, na Câmara de Vereadores. A pauta está sendo finalizada pela direção da entidade. Já a Avat promove o 96º Encontro Regional de Legislativos Municipais, agendado para o dia 18, com inicio às 8h30min, também na Câmara.

A abertura do encontro de vereadores está marcada para as 9h. Logo após haverá palestra sobre as funções do Poder Legislativo e do vereador, com o advogado Fábio Gisch. Especialista em Direito Eleitoral, Gisch é consultor jurídico em Direito Público e Eleitoral, assessor jurídico de prefeituras e Câmaras e da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (Uvergs). Também haverá palestra sobre agroecologia e erva-mate, com o biólogo e mestre em Desenvolvimento Rural, Moisés da Luz.

O encontro da Avat é uma parceria com o Legislativo de Ilópolis. A 8ª Turismate – Festa da Erva Mate acontece no Parque do Ibama, de 17 a 19 de novembro.

Texto: Ascom Amvat e Avat