Revisão biométrica de Encantado inicia no dia 08 de maio

O Cartório Eleitoral comunica que iniciará o atendimento biométrico dos eleitores do Município de Encantado, a partir de 08 de maio. Os eleitores que farão a revisão necessariamente deverão fazer o seu agendamento pelo site do TRE. Só serão atendidos os eleitores que tiverem feito esse agendamento, já que o Cartório Eleitoral também está fazendo a revisão do Município de Roca Sales.

Os eleitores devem portar documento de identificação com foto, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência atualizado em seu nome e o título de eleitor.

Texto: Ascom Cartório Eleitoral