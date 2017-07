Revive Boa Vista recolhe cerca de 1,5 tonelada de resíduos

Objetivando a preservação do Meio Ambiente e a conscientização da população para cuidados com a natureza e a correta destinação do lixo, na manhã do dia 1º de julho, Dia Internacional do Cooperativismo, ocorreu ação de descarte consciente de lixo eletrônico e medicamentos vencidos, com posto de coleta instalado junto ao Pavilhão Multiuso, na Prefeitura de Teutônia.

A atividade integrou a ação socioambiental teutoniense Revive Boa Vista, em sua 8ª edição, realização da Unidade Parceiros Voluntários de Teutônia, com apoio da Administração Municipal de Teutônia e Emater/RS-Ascar, além das mantenedoras CIC Teutônia, Certel, Couros Bom Retiro, Seccare, Cooperativa Languiru, Sicredi Ouro Branco, Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e Star Led. A iniciativa também soma-se a outras ações das cooperativas teutonienses cadastradas no Dia C do Cooperativismo.

Na oportunidade foram recolhidos cerca de 1,5 tonelada de resíduos, entre pilhas e eletrônicos, além de aproximadamente 100 litros de óleo de cozinha, 15Kg de medicamentos vencidos e em torno de 30Kg de chapas de Raio-X. A iniciativa contou com o envolvimento de 11 voluntários e também arrecadou dez litros de leite e 59Kg de alimentos (arroz, farinha, feijão, açúcar e outros) para o Hospital Ouro Branco (HOB), de Teutônia.

Empresa especializada dará o destino final correto aos materiais recolhidos. Entre esses estiveram controles remotos, impressoras, 50Kg de pilhas, mouses, telefones, aparelhos e caixas de som, 40 televisores, aparelhos de DVD, teclados, 26 celulares, dez monitores, cabos diversos, utensílios domésticos, entre outros.

A ação do Revive Boa Vista ainda terá outras duas edições no segundo semestre: nos dias 16 de setembro, novamente com posto de coletas no Pavilhão Multiuso, e 02 de dezembro, no Supermercado Languiru do Bairro Canabarro.

Mais informações podem ser obtidas pelo fone (51) 3762-1233 ou pelo e-mail parceirosvoluntarios@cicteutonia.com.br.



Histórico

O Revive Boa Vista teve início no ano de 2010. Naquela oportunidade foram realizadas atividades de recolhimento de lixo no Arroio Boa Vista, com mais de uma tonelada coletada às suas margens, e o plantio de 500 mudas de árvores nativas. Em 2011 a ação recolheu 750kg de lixo, seguiu com o plantio de mudas de árvores nativas e ainda propiciou visita ao Aterro Sanitário de Teutônia.

A mesma quantidade de lixo foi recolhida no ano de 2012, que também teve o plantio de árvores. As atividades de 2013 estiveram voltadas ao trabalho de conscientização da comunidade, com a distribuição de material informativo e educativo. Em 2014, com a retomada do recolhimento de lixo às margens do Boa Vista, foram coletados 290Kg, além de distribuídas para plantio 200 mudas de árvores nativas.

Com o slogan “Sombra e água fresca estão em suas mãos”, a 6ª edição, desenvolvida em 2015, contou com a primeira ação de descarte consciente de lixo eletrônico e medicamentos vencidos, oportunidade em que foram coletados mais de 450 eletrônicos e 1,5 mil pilhas, cerca de 100 medicamentos vencidos e 29 litros de óleo de cozinha. No ano de 2016, em quatro edições da ação, realizadas em junho, setembro, outubro e novembro, foram recolhidos cerca de 180 litros de óleo de cozinha, milhares de unidades de pilhas e baterias, em torno de 250 unidades de medicamentos vencidos, mais de 1,2 mil equipamentos eletrônicos e 140 chapas de Raio-X.

Texto: Ascom CIC Teutônia