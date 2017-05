Roca Sales divulga programação da semana do município

Roca Sales organizou várias atrações para comemorar a semana do município. Confira a programação e participe:

17 de maio: peça teatral “ciranda, cirandinha” no CSU, às 14h, para alunos das escolas municipais, estadual e particulares do município da pré-escola e 1º anos e alunos do município que frequentam a Apae.

18 a 21: Taça da Amizade no CSU.

19: show de talentos no SRCRS às 19 h.

20: feirão de lojas na praça Júlio Lengler.

20: encontro das ex-soberanas e canditadas a soberanas do município na pizzaria beviana com palestra e chá.

21: caminhada pelo interior do município com almoço na comunidade da Constância.

23: Encontro de Vozes no SRCRS às 19 h.

24: baile da 3º idade com escolha do rei e rainha do município da 3º idade no SRCRS às 14 h.

26: seminário de psicultura na Fazenda Lohmann

27: gincana cultural a partir das 9h e divulgação do resultado às 17 h na praça Julio Lengler.

27: Baile com escolha das Soberanas do município

28: Copa ARV/Girando Sol de vôlei misto no CSU

28: Banda Censurados às 17h na praça Julio Lengler

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Roca Sales