A Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social de Roca Sales realiza nesta terça-feira (25), a 1ª Conferência Municipal de Saúde para mulheres. A atividade será realizada a partir das 14h no auditório do Colégio São José. O evento terá a temática “Desafio para a integralidade com equidade”, com a finalidade de discutir as política públicas de saúde das mulheres e subsidiar discussões para a Conferência Estadual.

Texto: Portal Região dos Vales